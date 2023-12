Fruity Cubes er et lækkert, kubesprængende puslespil, skabt af Ziango. Alle elsker en tropisk ø med masser af frisk frugt! Match dine frugtagtige terninger for at fuldføre en hel linje og optjen point i dette vanskelige puslespil. Hvert niveau af Fruity Cubes Island har et mål for dig at nå og bliver sværere og sværere med mindre spilleplader og mere komplicerede frugtagtige terninger. Hvor mange terninger vil du sprænge i Fruity Cubes på Poki?Kontrol: Mus - Træk og slip dine frugtagtige terninger Om skaberen:Fruity Cubes er skabt af Ziango, baseret i Holland.

Websted: poki.com

