Kør kundernes biler ind og ud af parkeringspladsen! Som betjent skal du være meget forsigtig, når du styrer hvert køretøj. Hvis du rammer nogle objekter, mister du en stjerne. Hovedmålet er at tjene 5 stjerner for et perfekt job. Kig i bakspejlet for at sikre, at du ikke støder ind i andre køretøjer. Vent på, at grænseovergangen åbner, før du går ind i områder med begrænsninger. Nyd den optimistiske, groovy musik, mens du kører i Franky Valet Parking!

Websted: poki.com

