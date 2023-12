Flyv gennem rørene uden at styrte! Dette ekstremt vanedannende arkadespil affødte en verdensomspændende Flappy Bird-dille. Du skal reagere hurtigt for at glide gennem hvert sæt rør. Tid hvert træk perfekt til at fortsætte med at flyve og sæt en høj score!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Flappy Bird. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.