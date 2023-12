Fatcat er et shootem op lavet af Nitrome. Svæv over byens himmel for at besejre hardcore bakterier! Styr katten og musen ud af problemernes vej. Du kan til enhver tid affyre hønsens blaster-stråler. Fodre din kat med kage for at give energi til hans evner og aktivere mega-bøvsen!Bevæg musen:Bevæg dig rundt med piletasterneHold venstre museknap nede for at skydeFlyt katten:Bevæg dig rundt med WASDFFed katten for at slippe en mega-laserFatcat blev skabt af Nitrome som et flashspil, og senere emuleret i HTML5 af AwayFL for Poki. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fat Cat. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.