Doodle God: Good Old Times er den seneste version i Doodle God-serien. I denne version udforsker du menneskehedens historie. Bland dine elementer og skab slotte, riddere og komplette hære! Kan du kombinere alle elementer i Doodle God: Good Old Times? Sådan spiller du: Kombiner elementer i forskellige kombinationer for at skabe nye elementer og fremme hele verden! Om skaberen: Doodle God: Good Old Times blev skabt af Joybits. De er kendt for Doodle God-serien!

