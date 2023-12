Cover Orange: Gangsters er et puslespil platformspil, hvor du skal stable genstande for at dække vores orange venner og beskytte mod den forestående sure regn. Vores citrushelt er tilbage for mere action, men denne gang bliver vi jaget af gangsterskyer, som uden tvivl er farligere end normale skyer. Træk hver genstand, som spillet giver dig mulighed for, og slip dem og slip dem på en måde, der danner ly over appelsinerne, mens den vrede sky passerer over dem. Glem ikke at få fat i den skjulte stjerne på hvert niveau! Del Cover Orange: Gangsters med familie og venner, så I kan opleve disse underholdende puslespil sammen! Igennem hvert niveau skal du placere sceneelementer for at ændre miljøet og beskytte appelsiner mod den sure regn fra en ond sky. Disse sceneelementer kan variere på enhver måde, fra en trekantet blok til spidskugler, der ødelægger is, til selve appelsinerne. Brug din finger, mus eller tastatur til at placere de forskellige genstande til din rådighed, og slip dem på en måde, der danner ly over appelsinerne. Flyt kiste - WASD, piletaster eller markørenSlip kiste - MellemrumstastenCover Orange: Gangsters blev skabt af Johnny-K. Spil deres andre puslespil platformspil på Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space og Cover Orange: JourneyDu kan spille Cover Orange: Gangsters online uden at downloade eller installere gratis ved at bruge din desktop og mobile enheder på Poki.

Websted: poki.com

