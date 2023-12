Bullethead er et arkadefærdighedsspil, hvor du skyder fremmede angribere ned for at redde menneskeheden fra udryddelse! Genopliv faldne kammerater for at bygge en blomstrende hær til at kæmpe for din sag. Du vil sprænge hver udenjordisk trussel med neongrønne, dødbringende kugler. Saml Rapid Fire og Triple Shot bonusser for at vinde med lethed! Bevæg dig rundt, hop og skyd dig vej gennem sejren! Der er også en tilstand for to spillere. Spiller 1: Skyd med MJump med NFlyt vandret med piletasterneHold piletasten nede for at donere et liv til den anden spiller. den anden spillerBullethead blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL for Poki. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

