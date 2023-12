OpenDota er en frivilligt udviklet open source-platform, der leverer Dota 2-data. Det giver en webgrænseflade til afslappede brugere til at gennemse de indsamlede data, samt en API, der giver udviklere mulighed for at bygge deres egne applikationer med den. Data indsamles gennem Steam WebAPI, samt genafspilning af parsing af .dem-filer. Genafspilningsfilen indeholder meget flere data end WebAPI, på bekostning af yderligere CPU-tid brugt på at behandle filen. Som følge heraf kan replay-parsing kun udføres for en delmængde af de spillede kampe, mens grundlæggende data fra API'et indsamles for hver offentlig kamp.

Websted: opendota.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med OpenDota. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.