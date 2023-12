Målet med ProtonDB er at indsamle rapporter fra andre spillere, når de tester spil med Proton på Linux og giver en samlet score for, hvor godt spil præsterer. En voksende pulje af forslag giver tweaks, som du kan prøve for at få spil til at fungere, mens Proton fortsætter udviklingen. Ud over dette kan du udforske Steam-spilkataloget på denne side for at gennemse og opdage en bred vifte af titler, som tidligere ikke var tilgængelige til brug på Linux.

Websted: protondb.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ProtonDB. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.