Baseret på neurovidenskab og psykologi: Vores spil er baseret på årtiers undersøgelser og forskningsartikler inden for neurovidenskab og psykologi. Hvert plot af vores spil er stærkt forbundet med teorier og psykologiske koncepter. Valideret: Vores spil er valideret og testet i rigtige rekrutteringsprocesser. Resultater fra vores spil er stærkt korreleret med traditionelle tests Mod fremtiden, ikke fortiden: Det handler ikke om "Det handler ikke om, hvad de har gjort i fortiden?" men "Hvad kan de udrette i fremtiden?" Genoptag vs spil: Sandsynligheden for at forudsige en persons fremtidige præstation baseret på CV er 13 %

Websted: metacog.mn

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Metacog. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.