Målet er at have præcis én dronning i hver række, kolonne og farveområde - uden at nogen dronning rører hinanden. Der er kun ét rigtigt svar. Lad os gennemgå, hvordan dette fungerer. Et LinkedIn-spil.

Websted: linkedin.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Queens. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.