Hacker Rangers er verdens første fuldstændig gamificerede platform til træning i sikkerhedsbevidsthed. Gamification forvandler dine medarbejderes læreproces til en fornøjelig oplevelse. Leaderboards, badges og ranglister er blot nogle af de funktioner, som Hacker Rangers tilbyder din organisation for at gøre processen med at tilegne sig sikre vaner til et virkeligt spil. Alt Hacker Rangers' uddannelsesmæssige indhold er skabt baseret på nanolæringsmetoden: korte, fokuserede og små lektioner, så dine medarbejdere nemt kan forstå, hvordan de genkender phishing-beskeder, social engineering-tricks og andre cybertrusler. Animerede og undertekstede videoer, uddelingskopier, quizzer og meget mere er tilgængelige! Så snart du slutter dig til vores Rangers-team, vil hele vores Cybersecurity Awareness Specialist-team være klar til at guide din organisations sikkerhedsbevidsthedsmedarbejder gennem hele rejsen og tilbyde indsigt i alle aspekter af dit træningsprogram. Slip det grænseløse potentiale ved gamification løs for at styrke dine medarbejdere og styrke din organisations sikkerhed!

Websted: hackerrangers.com

