Spil Golden Hills: City Build Sim online gratis med now.gg mobilsky. Golden Hills af Enixian Limited er en enestående bybyggersimulering, der giver dig mulighed for at konstruere og designe din drømmeby. Byg boligområder og industrizoner, og opret fabrikker for at styrke din økonomi. Husk også at holde dit samfund glad! Forsyn de lokale med et væld af underholdningsmuligheder, fra caféer og restauranter til biografer og parker. Du har magten til at skabe den smukkeste placering på planeten. Vælg fra en bred vifte af indretningsmuligheder, og lad dine kreative safter flyde, samtidig med at byen skiller sig ud. Udvik banebrydende boliger og vis verden, hvor moderne og avanceret din by er. Udtryk dig selv gennem din by ved at bygge parker og legepladser, biblioteker og universiteter, restauranter og barer.

