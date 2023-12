Zoho Workerly for vikarer. Zoho Workerlys medarbejderplanlægningssoftware gør det muligt for bureauer at administrere deres klient- og vikardatabase, planlægge job baseret på kundens krav, generere timesedler og udsende fakturaer alt sammen inden for en enkelt grænseflade.

Websted: zoho.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zoho Workerly. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.