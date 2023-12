Med Down Dog får du en helt ny yogapraksis, hver gang du kommer til din måtte. I modsætning til følgende forudindspillede videoer, vil Down Dog ikke få dig til at udføre den samme træning igen og igen. Med over 60.000 forskellige konfigurationer giver Down Dog dig kraften til at bygge en yogapraksis, du elsker!

Websted: downdogapp.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Yoga - Down Dog. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.