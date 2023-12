Leder du efter en ny træning? Vil du være med på en yogatime for mindre? Har du brug for hjælp til at finde nye hjemmetræninger? Mindbody-appen kan hjælpe dig med at finde det bedste sted at få sveden på og arbejde på den strandkrop. Uanset om du leder efter en begyndertræning eller prøver at slå dine 30-dages fitnessmål, kan du finde det hele på Mindbody. Over 52.000 virksomheder tilbyder fitnessklasser i yoga, Pilates, HIIT, cykling, barre, kickboksning, dans, vægttræning, kredsløbstræning, bootcamp og mere! Og for din restitution efter træning, book en massage, ansigtsbehandling, akupunktur eller kryoterapi, og afslut det med en skønhedsaftale – alt sammen i én app.

Websted: mindbodyonline.com

