Playbook er en af ​​de bedste fitness-apps på markedet, hvor du kan støtte dine yndlingsskabere direkte. STØRSTEDELEN AF DIT ABONNEMENT GÅR DIREKTE TIL DE MENNESKER, DER SKABER DE TRÆNINGS- OG KLASSER, DU ELSKER. Få adgang til verdens førende fitness-influentere, trænere, wellness-guruer, atleter og mere på din telefon. Med over 56.000 træningspas og mere end 500 instruktører er der noget for enhver smag for at opnå sundhed og velværemål. Tag Playbook med i fitnesscentret; træning derhjemme og endda mens du rejser - med muligheden for at downloade træning kan du svede når som helst og hvor som helst.

Websted: playbookapp.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Playbook. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.