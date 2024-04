En kanalmarkedsføringsautomatiseringsplatform designet til enkelhed, xAmplify hjælper med at engagere dine partnere, generere partner-ledede kundeemner og gør det muligt for dine partnere at indgå aftaler. Det fungerer på ethvert trin af din kanals modenhed. Med årtiers erfaring er xAmplify designet med dine partnere i tankerne. De har været, hvor de er og holdt deres problemer og udfordringer i tankerne. De byggede platformen til at automatisere de marketingopgaver, din partner skal udføre, såsom lancering af kampagner og brandingindhold.

Websted: xamplify.com

