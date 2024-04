Gennem-kanal marketing software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Gennem-kanal marketingsoftware gør det muligt for brands problemfrit at forbinde med deres kanalmarketingfolk, partnere (såsom detailhandlere, agenter, distributører og forhandlere) og agenturer for at udføre skalerbare marketingprogrammer. Denne software letter opsætningen af ​​tilpassede indholdsoplevelser for lokale marketingfolk eller kanalpartnere, samt udførelse af digitale marketingkampagner på vegne af brandet. Også kendt som distribueret marketingsoftware, tilbyder den kontinuerlig marketingsupport til kanalpartnere, og hjælper virksomheder med at administrere branding og spore kanalydelse. Til forskel fra partnerstyringssoftware, som primært letter kommunikation og indholdsudveksling mellem virksomheden og dets partnere, fokuserer gennem-kanal marketingsoftware specifikt på at automatisere markedsføringsprocessen. Det giver værktøjer til at skabe kampagner og marketingindhold, og derved reducere omkostningerne for virksomhederne. Marketingfolk bruger denne software til at optimere finansieringen til lokal markedsføring og udvide annoncering og lokale marketingbudskaber gennem deres distribuerede netværk. I modsætning til marketing automation software, som også strømliner marketing arbejdsgange og måler kampagneresultater, bruges gennem-kanal marketing software udelukkende af kanalpartnere til at forstærke brands og øge omsætningen. Det giver brands større kontrol over brugen af ​​marketingmateriale inden for distribuerede netværk, samtidig med at det giver partnere fleksibilitet til at tilpasse marketingindhold. Gennem-kanal marketingsoftware integreres ofte med CRM-software, hvilket gør det muligt for partnere at uploade kundeemner og yderligere registreringer til marketingformål. For at blive inkluderet i kategorien Through-Channel Marketing skal et produkt: * Tillad kanalpartnere at få adgang til marketingmateriale, aktiver og værktøjer via en automatiseret platform. * Levere lead management-kapaciteter, herunder lead nuturing, lead scoring og lead tracking. * Assistere kanalpartnere med at implementere effektive, skalerbare og brand-kompatible marketingkampagner. * Tilbyd rapporteringsfunktioner til at spore succesen af ​​gennem-kanal marketingprogrammer, omfattende e-mails, begivenheder, digital annoncering og andre målinger.