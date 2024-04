Wizdeo er et førende digitalt YouTube-bureau, der arbejder med europæiske topmærker, med til dato i alt +160 branded Content-videoer, der har genereret +55 millioner naturlige visninger for sine kunder. Vi arbejder med alle industrisektorer, herunder FMCG, spil, mobile apps, legetøj og NGO'er. Wizdeos bureau og MCN-virksomheder understøttes af Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), et proprietært big data-værktøj, der sporer og analyserer over 700.000 kanaler verden over, herunder 17.000 brandkanaler, 55.000. videoer, 40.000.-brugere. Wizdeo Analytics giver skabere og brands automatiske og personlige forslag til at videreudvikle deres kanals publikum og benchmarke konkurrenterne: YouTube-markedsandel, top-influentere og de bedste annoncekampagner. Wizdeo Analytics matcher også Youtube-skabere til Brands' behov for specifikke brandindholdskampagner og giver dem mulighed for at målrette mod de mest profitable segmenter af deres målgrupper gennem influencers.

Websted: analytics.wizdeo.com

