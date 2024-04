AnyTag er en influencer-marketingplatform, der gør det muligt for marketingfolk, PR-bureauer, talentbureauer og influencer-netværk at opdage influencers, aktivere, administrere, spore og tilskrive influencer-marketingkampagner på tværs af store sociale medieplatforme, herunder Instagram, TikTok, Facebook, YouTube og Twitter. Bygget til Asien giver platformen brugere adgang til over 300.000 influencers og influencer-datapunkter fra hele regionen, inklusive dem, der er tilmeldt dens søsterapplikation for influencers, AnyCreator. AnyTag giver også brugere sociale medieanalyser til deres brand-ejede sociale mediekonti, herunder demografi og postanalyse, konkurrentanalyse, hashtag-analyse, mærkeomtaler og UGC-styring.

Website: anytag.jp

