Viralpitch er en self-serve influencer marketing platform, der forbinder brands med social media influencers for at promovere deres produkter eller tjenester. Platformen giver en markedsplads, hvor brands kan gennemse og vælge influencers baseret på deres publikumsdemografi, engagementsrater og andre relevante metrics. Influenterne på Viralpitch er verificeret, og platformen håndterer alle de transaktionelle og juridiske aspekter af partnerskabet. Ved at udnytte influensernes rækkevidde og troværdighed gør Viralpitch det muligt for brands at få fat i nye målgrupper og drive deres marketingkampagners succes.

Kategorier :

Websted: viralpitch.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Viral Pitch. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.