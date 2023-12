Wine Routes, en ny app, der hjælper brugere med at planlægge ture og rejse til vinland, har genopfundet vinlandsoplevelsen. Appen, der er udviklet af Sonoma County-baserede teknologivirksomhed Grapexchange, er en platform med to formål, der leverer højt integrerede tjenester til både forbrugere og vinvirksomheder, hvilket giver dem mulighed for at forbinde og vokse som aldrig før.

Websted: wineroutes.com

