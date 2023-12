Visual Studio Code Web

En letvægtsversion af VS Code kører fuldt ud i browseren. Åbn en mappe på din lokale maskine og start kodningen. Med tilgængeligheden af ​​vscode.dev begynder vi endelig at realisere vores oprindelige vision om at bygge et udviklingsværktøj, der kan køre fuldt serverløst i browseren.

