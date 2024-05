Videowise er en e-handelsvideoplatform, der hjælper brands og forhandlere med at skabe interaktive og købbare videooplevelser i onlinebutikker for at øge engagementet og øge konverteringen. I modsætning til traditionelle videoplatforme tilbyder Videowise en handelscentreret videoinfrastruktur, der beskytter sidehastigheden, sparer handlendes tid med automatisering og giver mere indsigt med avanceret videoanalyse. Ved at bruge Videowise's swipe-up-videoafspilningslister kan brands og forhandlere engagere kunder gennem interaktiv produktopdagelse og bedre kommunikere deres produkters værditilbud, hvilket uundgåeligt driver øget salgsvækst.

Websted: videowise.com

