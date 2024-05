VCAT.AI er en automatisk marketingvideoproducent, AI-baseret SaaS-løsning. Producerer kun marketingvideoer med produkt-URL på kun 1 min. Ikke kun snesevis af kortformede marketingvideoer, men også bannerbilleder i alle størrelser på samme tid. VCAT.AI lancerede betaen sidste år og vokser hurtigt. Vi har demonstreret vores vækstpotentiale ved at sikre langsigtede partnerskaber på tværs af forskellige brancher og integrere med flere platforme inden for blot et år efter lanceringen. Vi forbereder os nu på at ekspandere globalt baseret på behovene hos vores CES-partnere. Forberedelse til den generative video AI-løsning, der producerer videoer og billeder med kun et enkelt klik eller tekst.

Websted: vcat.ai

