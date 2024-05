Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Accelerer kravskrivning og giv præcise forslag, undgå ekstra arbejde og sikring af mere klarhed i udviklingen Spar tid og skriv forståelige softwarekrav. Oprettelse af softwarekrav er tidskrævende og derfor ofte ikke udført korrekt. Uklarheder i krav fører til projektforsinkelser og bekostelig omarbejde. historiemæssigt strømliner processen, reducerer fejl og hjælper med at skabe klare, omfattende krav - designet til ikke at erstatte, men at styrke traditionelle projektstyringsværktøjer.

