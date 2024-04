Ubiquitous låser op for influencer marketing for de største brands i verden med et stort fokus på TikTok. Vi er en full-service-løsning bygget med moden datainfrastruktur, der bruger forudsigende analyser og maskinlæring til at optimere influencer-marketingstrategien oven i vores verdensklasses strategi- og eksekveringsteam. Uanset om du er fokuseret på brandbevidsthed, forbedring af social tilstedeværelse gennem skaberledet organisk indholdsskabelse eller udvikling af en direkte vækststrategi, så har vi dig dækket. Vi har arbejdet med brands og marketingbureauer i alle størrelser – inklusive Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun og mere end 200 andre. Vi mener, at brands har brug for mere end blot selvbetjeningssoftware for effektivt at udnytte den hurtigst voksende marketingvertikal, og det er grunden til, at vi bruger utrolige marketingfolk lagt oven på den mest modne datainfrastruktur i rummet for at løse enhver influencer marketingudfordring.

