Trumpia er en online multi-kanal marketing- og messaging-softwareudbyder, der tilbyder mobil marketing, e-mail-marketing, voice broadcast, instant messaging og sociale medier marketingværktøjer til virksomheder, non-profit-organisationer og forskellige typer medlemsorganisationer. Trumpia blev rangeret som nr. 46. i Software Companies, 33. i Los Angeles Metro Area, 80. i Top 100 California Companies og 515. samlet for Inc. 5000 Listen over hurtigst voksende virksomheder i 2012. I 2011 kåret Website Magazine Trumpia i Top 3-positionen for "Top 50 Movers and Shakers i Mobile Services."Trumpia.com har hovedkontor i Anaheim, Californien, og ejes og drives af DoCircle, Inc., et Californien-baseret selskab.

Websted: trumpia.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Trumpia. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.