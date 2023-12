TRIGGERcmd Web

TRIGGERcmd er en skytjeneste, der giver dig mulighed for sikkert og eksternt at køre kommandoer på dine computere. Dine kommandoer kan installere opdateringer, åbne din garage, køre et script eller andet, du beslutter dig for. Der er mange måder at udløse dine kommandoer på, herunder IFTTT, Alexa, Google Home, SmartThings og Zapier.

Websted: triggercmd.com

