Toggl Track (tidligere Toggl) er en tidsregistreringsapp, der drives af Toggl OÜ, med hovedkontor i Tallinn, Estland, som tilbyder online tidsregistrering og rapporteringstjenester via deres hjemmeside sammen med mobil- og desktopapplikationer. Toggl Track sporer tidsblokke, der eventuelt er mærket med en opgave, et projekt og tags. Tiden kan spores via en start/stop-knap, manuel indtastning eller ved at trække og ændre størrelse på tidsblokke i en kalendervisning. Med browserudvidelsen har Toggl Track tidsregistreringsintegrationer med over 100 websteder.

Websted: toggl.com

