Tiny Helps You Create, Track & Analyze Every Interaction With Your Branded Short Links. Tiny Features: * Link Shortening * Branded Domain * Custom Short Link * Real-Time Analytics * Link Variation * Geographic Linking * Retargeting Pixel * Deep Data Conversion * Secured Data Vault * Change Link * 404 Monitoring * Interstitial Popup * Chrome Extension

