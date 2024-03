Tikao er en marketingplatform for bæredygtige brands, der bruger styrken fra AI-modeller, der er trænet i Sustainability Marketing Framework. Platformen, der i øjeblikket betjener tre (3) kategorier inden for bæredygtig mode, personlig pleje og mad, tilbyder (a) diagnostik (af aktiver) for markedsføringseffektivitet (b) design af kreative kommunikationer (Google-annoncering, Amazon-fortegnelse (tekst, billede, videoer) ), social annoncering, webindhold, nøglevisuals, produktdetaljesider); og (c) Overholdelse (kravkontrol) af alle eksisterende kommunikationsaktiver i forhold til nye greenwashing-regler i EU, USA og Australien. Brugere kan implementere Tikao.ai for at skalere på virksomhedsniveau ved API-baseret integration med eksisterende Marketing Tech Stack.

Kategorier :

Websted: tikao.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Tikao.ai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.