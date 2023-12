MIT Technology Review blev grundlagt på MIT i 1899 og er en uafhængig medievirksomhed, hvis mission er at udstyre publikum med intelligens til at forstå og bidrage til en verden formet af teknologi. Læsere er et globalt publikum af erhvervs- og tankeledere, innovatører og tidlige brugere, iværksættere og investorer. Vi er de første til at rapportere om en bred vifte af nye teknologier og informere vores publikum om, hvor vigtige gennembrud vil påvirke deres karrierer og liv.

Websted: technologyreview.com

