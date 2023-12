TeamDynamix tilbyder IT Service Management (ITSM) med Project Portfolio Management (PPM) på en kombineret platform sammen med enterprise integration og workflow via iPaaS - integration platform as a service. Dette er en kodeløs platform, der nemt kan udvides til Marketing, Faciliteter, HR og andre områder - uden nogen form for kodning eller scripting. TeamDynamix kan hjælpe med at forbedre it-serviceleveringen med support til ITIL, drive bedre projektresultater og drive digital transformation.

Websted: teamdynamix.com

