Tarteel er verdens første AI-drevne Koran-app og lige hvad du har brug for for at fremme din Koranrejse. Du er et tryk væk fra at engagere dig i Allahs ord som aldrig før, og alt hvad du behøver er din stemme. Tryk på mikrofonen, recitér, og se versene dukke op foran dig.

Websted: tarteel.ai

