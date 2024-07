Partner Management Software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Partner management software, lejlighedsvis omtalt som partner Relations Management (PRM), udstyrer virksomheder med ressourcer til at overvåge salgspartnere og tilknyttede virksomheder. Det letter kommunikationen mellem partnere og giver dem mulighed for at modtage støtte fra virksomheden. Denne software etablerer individualiserede private portaler for hver partner, der giver adgang til dokumenter, kampagnemateriale, markedsudviklingsfonde (MDF), muligheder og aftaler.