Lead Generation Software - Mest populære apps - Rusland

Fastbase

fastbase.com

Fastbase er en web- og databaseanalysevirksomhed, der tilbyder en voksende suite af værktøjer til at understøtte B2B-marketing og salg. Fastbase blev grundlagt i 2014 og i juni 2016 lancerede Fastbase Fastbase WebLeads som er en tilføjelse til Google Analytics, der identificerer virksomheder, der besøger din hjemmeside. Fastbase WebLeads er et værktøj til sporing af webbesøgende til Google Analytics, som giver dig mulighed for at opdage de virksomheder og organisationer, der viser interesse for din virksomhed, de oplysninger, de søger efter, og de sider, de har set. Ved at kombinere benchmarking-data og indbyggede web-leads overvågning af Fastbase SaaS-applikationen får du en ægte forståelse af digitale målgrupper. Det er ligetil at registrere og begynde at bruge Fastbase WebLeads ved at logge ind med en Google analytics-konto og acceptere, at Fastbase kan få adgang til Google Analytics-dataene. Første gang i Fastbase-applikationen henter Fastbase leads fra din analysekonto og begynder derefter at behandle dem. Hovedmenuen tilbyder en søgning efter kundeemner og et lokationsfilter. De vigtigste visninger er: - Statistik - Nye kundeemner - Webleads - Hotte kundeemner - Google Ads-leads - Vis kort "Stats"-indstillingen er virkelig nyttig til at få et øjebliksbillede af den seneste aktivitet - viser de mest aktive besøgende og deres segmentering efter branche og land , selvom brugen af ​​"Kort"-indstillingen også er en nyttig måde til øjeblikkeligt at se, hvor dine webbesøgende er baseret på verdensplan. De fleste af mulighederne er selvforklarende. Fastbase WebLeads er beregnet til B2B leadgenerering. Du kan oprette filtre (besøgende fra et bestemt land, besøgende, der har set en bestemt side osv.) og eksportere til excel og Google sheets.