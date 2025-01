Software til billedgenkendelse - Mest populære apps - Pakistan

NV5 Geospatial Software

nv5geospatialsoftware.com

NV5 Geospatial Software er en del af NV5. Vi skaber softwareprodukter, der hjælper fagfolk på tværs af brancher med at få adgang til, analysere og dele alle typer data og billeder. Forstå verden omkring dig I dag bruges fjernregistrerede data til at træffe kritiske beslutninger, til at gøre opdagelser og til bedre at forstå verden omkring os. Forskellige typer data, fra luftbårne og satellitbilleder til ikke-optiske data såsom LiDAR og SAR, vokser eksponentielt i tilgængelighed og brug. Uanset om de bruges autonomt eller smeltet sammen for at få et mere komplet billede af et geografisk område, flytter fjernmålingsdata fagfolk på tværs af brancher og discipliner ind i en ny æra med mere informeret beslutningstagning. NV5 Geospatial er en førende leverandør af softwareværktøjer designet til at hjælpe dig med at få den information, du har brug for, fra dine fjernregistrerede data. Vi leverer de videnskabeligt beviste teknologier, du har brug for til at træffe nøjagtige, informerede beslutninger ved hjælp af fjernregistrerede billeder og data. Uanset om du skal bestemme omfanget af skader fra en naturkatastrofe eller sikre en sikker militær operation, giver vores produkter dig en kritisk geospatial bevidsthed.