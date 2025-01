Software til omkostningsstyring - Mest populære apps - Filippinerne

Equals Money

equalsmoney.com

Slut dig til over 20.000 virksomheder, vi har hjulpet med at tage kontrol over deres forretningsudgifter. Vores kort, app og online platform giver dig fuld kontrol og synlighed, så du kan bruge mindre tid på at administrere din økonomi og mere tid på at vokse din virksomhed. Arbejd rundt om i verden - vores kort* kan bruges i over 190 lande, uanset hvor Mastercard accepteres, og brugere kan anmode om top-ups når som helst i vores app. Få fuld kontrol - hold bruger kun det, du lægger på deres kort, så du har fuld overblik over deres udgifter. Du får en ekspert account manager, der arbejder på at forstå dine forretningsbehov og arrangere demoer for dit team. Vores egne navne internationale bankkontonumre i flere valutaer (IBAN'er) giver vores kunder mulighed for nemt at foretage internationale overførsler til fantastiske valutakurser. Vores mission er at gøre pengebevægelse enkel. Med en række løsninger, der hjælper dig med at få mest muligt ud af udgiftsstyring og internationale betalinger, lad os hjælpe med at fjerne stresset fra økonomien, så du kan vende tilbage til det, der virkelig er vigtigt: din virksomhed. Forretningsudgifter er uundgåelige: Med en konto fra Equals Money, gør det til én ting mindre at bekymre sig om. Sådan holder vi dine penge sikre - vi opbevarer dine penge på særligt udpegede, sikrede bankkonti, som holder dine penge adskilt fra vores andre aktiver. Dette betyder, at dine penge er beskyttet, men Equals Money-kontoen falder ikke ind under Financial Services Compensation Scheme. Se venligst produktets ofte stillede spørgsmål for mere information. *Der kan opkræves gebyrer for udstedelse af kort.