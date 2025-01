Event Marketing Software - Mest populære apps - Polen

Attendease

Avanceret software til virksomhedsbegivenheder og mødeplanlægning. Attendease er den ultimative event management løsning for planlæggere og mødearrangører. Fra personligt til hybrid og virtuel, vores platform dækker alle aspekter af din begivenheds livsstil. Promover problemfrit med vores webstedsbygger, e-mailmarketing og deltagerregistrering. Tag kontrol over begivenhedsdetaljer, fra talere og udstillere til planlægning og billetsalg. Attendease giver alle mulighed for at skabe og administrere begivenheder uden besvær, og strømliner processen og sikrer succes på få minutter. Attendease passer godt til organisationer, der leder efter: ✔ Rimelige og forudsigelige teknologiomkostninger uden overraskelsesgebyrer ✔ Forenklet deltagerkommunikation for at tiltrække, informere og engagere for at skabe resultater ✔ Levere ensartede, brandede oplevelser gennem hele deltagerrejsen ✔ Gør det nemt for deltagere til at navigere og tilpasse deres begivenhedsdagsorden ✔ Fremme registreringsoplevelser, der konverterer og reducerer frafald ✔ Adgang til handlingsvenlige deltager- og begivenhedsdata, når og hvor du har brug for det ✔ Mulighed for at udføre flere begivenheder i skala ✔ 5-stjernet kundeservice I 2023 , Attendease sluttede sig til Tripleseat-familien. Tripleseat er hotelbranchens #1 gæste- og eventstyringssoftware. Sammen med EventUp, den førende spillestedskatalog, betjener og hjælper vi med at vokse gæstfriheds- og eventbranchen. Se Tripleseats profil her: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews