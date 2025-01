E-mail-sporingssoftware - Mest populære apps - Filippinerne

Woodpecker

Woodpecker er et intuitivt koldt e-mail-værktøj, der hjælper B2B-virksomheder med at komme i kontakt med potentielle kunder og forretningspartnere – og holde samtalerne i gang. Woodpecker giver dig mulighed for at lave personlige, relevante e-mail-sekvenser og sørger for, at de bliver leveret til din modtagers hovedindbakke. Dine opfølgninger sendes i samme tråd som åbningsmailen. Sekvensen stoppes automatisk, når nogen svarer eller planlægger et opkald via Calendly. Woodpecker hjælper dig med nemt at eksperimentere med dine beskeder for at finde de bedst ydende versioner og markerer automatisk, hvor interesserede dine kundeemner er, når de svarer. Værktøjet gør det nemmere at nå på tværs af kanaler med LinkedIn manuelle opgaver og Woodpecker Calls - en mobilapp til opkaldsplanlægning og sporing til Android, der giver dig mulighed for at kontakte dine kundeemner direkte fra din telefon. Woodpecker er som en assistent, der overtager den skræmmende, gentagne del af at starte samtaler og opbygge B2B-relationer. Det giver salgs-, leadgenererings- og rekrutteringsprofessionelle mulighed for at spare tid og fokusere på menneske-til-menneske-delen af ​​processen.