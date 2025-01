Software til diagram - Mest populære apps - Sudan

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw er en samlet visuel app, der kombinerer diagrammer, whiteboarding og datavisualisering i én virksomhedsvenlig løsning. PLANLÆG, UDFØR OG GENNEMGÅ SOM ET TEAM I REALTID Samarbejd med dit team på et problemfrit arbejdsområde, der lader dig kombinere fri-form brainstorming med andre billeder. OPRET DOKUMENTATION I PRÆSENTATIONSKVALITET Byg diagrammer af alle slags fra rutediagrammer til plantegninger med intuitive værktøjer og skabeloner. VISUALISER DATA Generer diagrammer ud fra data, og tilføj data til figurer for at forbedre dine eksisterende visuals. Du kan oprette forbindelse til din AWS- eller Azure-konfiguration, generere organisationsdiagrammer fra Active Directory eller importere Jira-data for at starte en brainstormsession. SMARTDRAW ER DET LETTE VALG FOR VIRKSOMHEDEN - Nem licensering: SmartDraws webstedslicens lader dig dække hele din organisation til én, lav, fast pris. Det betyder, at du ikke skal beskæftige dig med konstant at tælle hoveder. - Nem administration: SmartDraw integreres problemfrit med din eksisterende filløsning, som OneDrive, SharePoint og Google Drive. Det udnytter den samme mappestruktur og tilladelsesniveauer, som du allerede har oprettet for brugere. Plus, SmartDraw understøtter SSO, hvilket gør det nemt at administrere dine brugere. - Sikkerhed og pålidelighed: SmartDraw opfylder alle standarder for sikkerhed og pålidelighed for en Enterprise-applikation. SmartDraw-kunder spænder fra universiteter og offentlige myndigheder til over 85 % af Fortune 500.