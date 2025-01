Deep Learning software - Mest populære apps - Serbien

Cogniphi

Vi hos Cogniphi er et mangfoldigt team af innovatører, der fokuserer på transformative resultater, og vi er super begejstrede for at kunne føre virksomheder ind i en tankevækkende digital fremtid. Vi tror på, at Vision AI vil være kernesøjlen i fremtiden for AI. Den første af vores kognitive suiter AIVI (Artificial Intelligence Vision) er en dedikeret platform, der hjælper med at bringe kraften fra Vision Intelligence til forskellige forretningssektorer, herunder fremstilling, detailhandel, sundhedspleje og overvågning. AIVI er afhængig af kompleks rumlig databehandling, maskinlæring, mønstergenkendelse, anomalidetektion og computersyn og er afprøvet i virkelige miljøer. Platformen er i dag vært for 150+ branchespecifikke mønstre, driver 10K+ kamera og har afsløret USD 6M indtægter på tværs af virksomheder med minimal investering. Vi er stolte af at have et gennemprøvet sæt af muligheder og vores egne værktøjer og metoder til hurtigt at udvikle, implementere og drive store løsninger. Den kollektive visdom og ekspertise fra vores håndplukkede netværk af AI-eksperter fra hele kloden driver vores innovation og software-breadboarding, der er afgørende for digitale implementeringer. Mere end de kognitive teknologier og ingeniørfærdigheder, som vi besidder, er vi også overbevist om, at det er vores stræben efter ekspertise og passion for problemløsning, der vil bringe eksponentiel vækst til alle interessenter.