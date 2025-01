Cloud Content Collaboration Software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

FutureVault

Intelligente digitale boksløsninger til fremtidsklare virksomheder. FutureVault er en brancheførende inden for sikker dokumentudveksling og Digital Vault-løsninger til finansielle tjenester og formueforvaltningsorganisationer, der ændrer paradigmet for dokument- og informationsstyring med Personal Life Management Vault™ og Business Life Management Vault™. FutureVaults multi-tiered platform transformerer virksomheds-, rådgiver- og klientværdiforslag ved at forbedre den måde, dokumenter, data og informationer administreres på i en sikker, revisionsklar, enkelt kilde til sandhed. Ved at drive virksomheder med FutureVaults hvidmærkede platform og mobile applikationer hjælper virksomheder med at overholde overholdelse af bøger og registre, forbedre databeskyttelse, fremme front- og backoffice-effektivitet med automatisering og åbne API'er og levere en forbedret digital klientoplevelse for bedre at engagere sig med husholdninger og den næste generation. Dataudtræk og AI-drevne mønstre for at opnå yderligere effektivitet og indsigt er tilgængelige for virksomhedskunder. FutureVault er anerkendt som en 5-stjernet WealthTech-udbyder og en top 100 mest innovative globale WealthTech-løsningsleverandør. * Fremhævede FutureVault Use Cases (nedenfor): Udforsk, hvordan førende finansielle tjenester og formueforvaltningsorganisationer bruger FutureVault til at opfylde overholdelse, opnå backoffice og administrationseffektivitet, levere mere værdi til deres kunder og i sidste ende spare tid og penge. * Lever en unik digital kundeoplevelse: Skab engagement med familier (og den næste generation) ved at gøre det nemmere end nogensinde før at gemme, få adgang til og administrere deres livs vigtigste dokumenter. * Lever automatisk dokumenter til kunder: Lever automatisk månedlige opgørelser, onboarding-dokumenter, skattedokumenter, kvartalsrapporter og andre kritiske dokumenter til dine kunder via API'er og SFTP'er. * Sikker udveksling og modtagelse af dokumenter: Anmod om, modtag og udveksle dokumenter sikkert med hovedkontor, rådgivere, personale, kunder, familiemedlemmer, regulatorer og betroede samarbejdspartnere. * Automatiser og forbedre eSignatur-arbejdsgange: Spar betydelige backoffice- og administrationsomkostninger ved at automatisere onboarding-processer og automatisk levering (og arkivering) af e-signerede dokumenter. * Mød overholdelse af bøger og journaler: Forbedre styringen af ​​journalføring, strømline revisioner, og mød med sikkerhed bøger og registre-bestemmelser leveret af SEC, FINRA, IIROC, OSC og mere. * Reducer og eliminer papir (arbejde): Gå i spidsen for dit digitale transformationsinitiativ ved at digitalisere dokumentdrevne processer for at opfylde ESG-overholdelse og eliminere papir(arbejde) for altid.