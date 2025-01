Business planlægningssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Consolto

consolto.com

Consoltos håb er, at alle med deres SMB-fokuserede konferenceløsning kan tilbyde en-til-en digitale tjenester med stor gennemslagskraft, der er på niveau med og endda overgår dem, der leveres af større organisationer. Problemet Ifølge Consolto.com kan det lige nu være en lidt akavet proces at oprette en videochat med en klient med nuværende løsninger som Zoom, Skype eller Google Hangouts, som ikke er bygget til business-to-klient-scenarier. De kræver enten: En slags klientinstallation -- ærgerligt. Brugernavn/adgangskode-legitimationsoplysninger – hvor er den forbandede adgangskode? At sende et link eller en e-mail for at komme i kontakt med potentielle kunder -- kedeligt. Føjer du til kontakter -- privatliv nogen? Lidt eller ingen backoffice-funktioner. Hvordan skal man få nogen forretning gjort? Et andet vigtigt aspekt, der er dårligt behandlet af disse løsninger, er deres evne til at styre sessionerne. For eksempel gemmer Zoom ikke tekster fra chats, så vigtige noter og indsigter skrevet under sessioner går tabt. Disse typer af løsninger gør det vanskeligt at administrere salgs- eller konsultationssessioner. Consolto ser deres løsning som en VCRM - en videochat-baseret Customer Relationship Management-platform, der er designet til at forbedre forretningsinteraktioner. Det muliggør anonym, kontaktløs (uden at udveksle kontaktoplysninger), friktionsfri (ingen downloads, ingen legitimationsoplysninger) realtidskommunikation via video. Deres produkt er tilgængeligt enten som en hjemmeside-widget eller et direkte link aktiveret via en personlig side. Fuldt optimeret til behovene hos SMB'er og freelancere, Consoltos nemme at installere løsning (kun én linje kode) implementerer en imponerende liste af høj effekt funktionalitet, der forenkler styringen af ​​videochat forretningsinteraktioner. Disse funktioner omfatter mødeplanlægning, fakturering og betalinger i appen, notater, sessionstransskription (kommer snart), CRM-lignende opfølgningsmeddelelser, klientanalyse og vedvarende beskeder, for blot at nævne nogle få.