Test af automatisering - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Testlio

testlio.com

Testlio er en global softwaretestvirksomhed med gennemprøvede løsninger inden for manuel test, testautomatisering og fusioneret softwaretest. Vores unikke tilgang til test kombinerer mennesker og maskiner for at hjælpe digitale innovatører med at levere kvalitetsprodukter i stor skala. På ethvert sted. På enhver enhed. På ethvert sprog. Via enhver betalingsmetode. Vores kunder omfatter verdens førende globale virksomheder som Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair og mere. De mest innovative og hurtigst voksende virksomheder i verden samarbejder også med Testlio for deres softwaretest, herunder Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market og mange flere. Fra at løse komplekse udfordringer til at levere exceptionelle resultater tilbyder vores AI-forbedrede løsninger dig den fleksibilitet, innovation og dokumenterede kvalitet, der er nødvendig for at få succes: Testautomatisering: Når du har brug for en effektiv, pålidelig og bred automatiseret testdækning, er Testlio din partner. Med et distribueret netværk af rigtige enheder, en sofistikeret styringsmodel, en overførbar og standardbaseret ramme og et globalt team af kvalitetsingeniører, leverer Testlio den mest fleksible testautomatiseringsløsning, der er tilgængelig i dag. Vores primære testautomatiseringsteknikker er automatiseret testudvikling og testautomatiseringsstyring. Manuel test: Når din digitale applikation, streamingbegivenhed, lokaliserede oplevelse og/eller betalingssystem skal fungere fejlfrit, er Testlio dit valg. Med dækning på tværs af 1.200+ enheder, 400+ betalingsmetoder, 150+ lande og 100+ sprog, er Testlio den mest gennemprøvede løsning til dine mest krævende kvalitetskrav. Vores primære manuelle testteknikker er sonderende test, scripted test, røgtest og problemvalidering. Fuesd-softwaretest: Når din softwareudgivelsesstrategi kræver en kombination af automatiseret og manuel test, er Testlio unikt udstyret til at levere. Ved at udnytte en signaldrevet tilgang, der muliggør AI- og DevOps-integrationer og sikrer, at testarbejdet matches til den rigtige blanding af mennesker og maskiner, viser Fused Software Testing sig at være den mest innovative løsning på markedet. Hjælper QA-ledere med at overvinde udfordringer med kvalitet, kapacitet og rettidige udgivelser. For at lære mere besøg: testlio.com