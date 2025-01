Account Data Management Software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Koncert

koncert.com

Koncert er en AI-drevet platform designet til at øge salgssuccesen ved at levere en række værktøjer til salgsprocessen. Platformen inkluderer Koncert Dialers, en suite af fire unikke salgsopkaldere, der er skræddersyet til teamets behov: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer og Click to Call Dialer. Disse opkaldsprogrammer hjælper med intelligent styring af filtrering, forbindelse og sporing af salgsopkald. Platformen introducerer også Koncert Cadence, som er en multi-kanal salgssequencer, der opererer på tværs af forskellige kanaler, herunder telefon, e-mail, video og sociale medier for en mangfoldig udbredelse. Derudover byder Koncert på Remote Salesfloor, en smart funktion, der er lavet til at replikere den traditionelle salgsgulvsarbejdspladsoplevelse i et digitalt format. For at optimere udgående opkald er platformen udstyret med Caller ID Management, en ny Heat Map-funktion til styring af udgående opkaldsnumre. Det tilbyder også problemfri integration med præ-investerede værktøjer, hvilket forbedrer dets anvendelighed. Derudover hjælper maskinlæringsfacetten i Koncert med salgsprospektering og giver mulighed for at score og prioritere kundeemner. Den har også et unikt coachingværktøj til ledere, Koncert Remote Coach. Koncert er fokuseret på at hjælpe brugere med at accelerere salgssucces med sit AI-forbedrede opkaldssystem og andre salgsorienterede funktioner.