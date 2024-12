Kontobaseret web- og indholdsoplevelsessoftware - Mest populære apps - Malta Mest populære Tilføjet for nylig

Software til kontobaserede web- og indholdsoplevelser giver virksomheder mulighed for at generere tilpassede, brandede online- og indholdsinteraktioner i stor skala, hvilket forbedrer resultaterne for kontobaserede marketinginitiativer. Denne software gør det muligt for marketingfolk at lave og formidle indhold, der er skræddersyet til individuelle konti, hvilket fremskynder salgsprocessen. Den opnår dette ved at tilpasse tekst, branding-elementer, opfordringer til handling, billeder og mere ved at vise karakteristisk indhold for hver målrettet konto på en virksomheds hjemmeside. Derudover hjælper denne software marketingfolk med at spore sidevisninger og konverteringer pr. konto, hvilket giver værdifuld indsigt, når de interagerer med deres websted og indhold.