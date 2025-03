App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

360 feedback-værktøjer er designet til at strømline processen med at udføre 360-reviews, som involverer indsamling af feedback fra medarbejdere, deres ledere og direkte rapporter. Disse værktøjer er særligt nyttige under præstationsevalueringscyklusser, hvilket muliggør effektiv indsamling af indsigt fra alle niveauer i en organisation. Anmeldere kan give feedback på en peers jobpræstation, en leders ledelsesstil eller den overordnede arbejdserfaring. Disse værktøjer administreres typisk af HR-afdelingen og letter distributionen af ​​360 undersøgelser på tværs af teams. De hjælper arbejdsgivere med at måle medarbejdernes følelser i forskellige spørgsmål, såsom diversitet på arbejdspladsen, ledelseskompetence og fortjente teammedlemmer. I sidste ende fremmer 360-feedback-værktøjer forbedring ved at tilbyde medarbejdere og ledere værdifulde perspektiver, som måske ikke kommunikeres gennem standard forretningsinteraktioner.